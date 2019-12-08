الجيش السوري يوجه ضربات مركزة على المسلحين بريف حلب

جي بي سي نيوز :- أفادت وكالة "سانا" بأن وحدات من الجيش السوري وجهت ضربات مركزة على مواقع للفصائل المسلحة في ريف حلب الجنوبي الغربي، وذلك ردا على استهدافها بالقذائف أحياء في مدينة حلب وريفها.

وقالت الوكالة إن "وحدات الجيش العاملة بريف حلب وجهت خلال الساعات الماضية رمايات نارية مركزة طالت مواقع وتجمعات لمسلحي جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معها في منطقة الراشدين ومزارع الملاح بريف حلب الجنوبي الغربي".

وأضافت "سانا" أن "ضربات وحدات الجيش أسفرت عن تدمير منصات إطلاق صواريخ وأوكار وتحصينات اضافة إلى تكبيدهم خسائر بالأفراد".

وأشارت إلى أن الجماعات المسلحة تنتشر في منطقة الراشدين ومزارع الملاح وخان العسل بالأطراف الجنوبية الغربية لمدينة حلب، وتعتدي على أحياء المدينة والقرى الآمنة بالقذائف، كان آخرها الثلاثاء الماضي حيث اعتدت على قرية الوضيحي بالقذائف ما تسبب بمقتل طفل وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين بجروح ووقوع دمار في المنازل.

المصدر: سانا