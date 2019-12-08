المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات

جى بي سي نيوز :- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أحبطت اليوم السبت، على أحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة سيارة حاولت اجتياز الحدود من الأراضي السورية الى الأراضي الأردنية.

وأضاف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري.

وأشار إلى أنه بعد تفتيش المنطقة والسيارة، ضبطت نحو مليونين و703 ألف حبة نوع كبتاجون و12012 كف حشيش و22250 حبة نوع لاريكا و17 الف حبة مخدرة مختلفة الأنواع، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.