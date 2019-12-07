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القوى العاملة المصرية تكشف ميزة جديدة لمدربات قيادة السيارات بالسعودية

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القوى العاملة المصرية تكشف ميزة جديدة لمدربات قيادة السيارات بالسعودية القوى العاملة المصرية تكشف ميزة جديدة لمدربات قيادة السيارات بالسعودية

القاهرة – مباشر: قال وزير القوى العاملة بمصر، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، تمكن من إضافة بند "سكن مستقل" ضمن عقود عمل إحدى مدارس تعليم قيادة المركبات والدرجات النارية للسيدات غير المحترفات لاستقدام عدد من المدربات المصريات على قيادة هذه السيارات.

وأضاف الوزير محمد سعفان، في بيان اليوم السبت، أن الوزارة تمكنت أيضا بالتواصل مع الجانب السعودي، أيضا من إضافة بند صرف مبلغ فور الوصول للمملكة لتجهيز السكن الخاص بهن.

وذكر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إلى أن الوزير تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، نوه فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، إلى أنه من المقرر استقدام دفعة ثانية لتعليم السعوديات الراغبات في استخراج رخصة قيادة خاصة بعد حضور دورة تدريبية بمعرفة المدربات المصريات.

وأضاف هيثم سعد الدين، أنه سيتم إعداد دورة تأهيلية للمدربات قبل العمل للتعرف على التقاليد بالمملكة، فضلا عن تطبيق كافة المزايا التي ينص عليها نظام العمل السعودي، وفى حالة نجاح التجربة سوف يتم التعاقد مع مدربات مصريات آخرين.

 

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