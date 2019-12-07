المؤسسة المصرية تُعلن أسعار الحج للموسم الجديد يناير المقبل

القاهرة – مباشر: قالت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بمصر، إنه تم الاتفاق على بدأ الاستعداد لموسم الحج القادم والموافقة على البرنامج الزمنى لاستعدادات المؤسسة لموسم حج 1441هـ /2020م، على أن يعلن عن أسعارها فى يناير /كانون الثاني ويبدأ التقدم لها فى شهر فبراير/شباط 2020.

جاء ذلك في اجتماع برئاسة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة تم خلاله استعراض تقرير رحلة الحج لعام 2019 وقائمة الإيرادات والمصروفات لرحلة الحج لعام 2019، واعتماد مراقب الحسابات عن ميزانية المؤسسة المنتهية لعام 2018 وعن المراكز المالية حتى نهاية سبتمبر 2019.

وأكد مجلس أمناء المؤسسة على العمل على تلافى أي سلبيات كان قد رصدها خلال موسم حج العام الماضي وتعظيم الإيجابيات بجانب الموافقة على اعتماد ضوابط اختيار المشرفين وفقاً لاختبارات تحريرية وشفوية تجرى تحت اشراف المؤسسة.

وأضافت المؤسسة، أنه سيتم فتح باب التقديم للإشراف خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر/كانون الأول لعام 2019 على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

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