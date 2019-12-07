أخبار عاجلة

ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر -
الرئيس يجتمع برئيس الوزراء و وزير المالية لمتابعة الموقف التنفيذي لقرار رفع الحد الادني ل الاجور -
"اليوم" يتابع جهود النهوض بالمستوى الإداري للعاملين بالدولة ورفع قدراتهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

إريكسون توافق على دفع مليار دولار للتسوية بعد الإقرار بالرشوة

Google+ Print
إريكسون توافق على دفع مليار دولار للتسوية بعد الإقرار بالرشوة إريكسون توافق على دفع مليار دولار للتسوية بعد الإقرار بالرشوة

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة: إن شركة الاتصالات المتنقلة السويدية إريكسون وافقت على دفع أكثر من مليار دولار لتسوية تحقيقات الفساد، بما في ذلك رشوة مسؤولين حكوميين.

وقالت الوزارة: إن الرشوة وقعت على مدار سنوات عديدة في دول من بينها الصين وفيتنام وجيبوتي. وتشمل التكاليف الإجمالية عقوبة جنائية تبلغ أكثر من 520 مليون دولار، بالإضافة إلى 540 مليون دولار تُدفع لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC في مسألة ذات صلة.

وأضافت وزارة العدل أيضًا أن الشركة أقرت بأنها تآمرت مع آخرين لخرق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة FCPA من عام 2000 إلى عام 2016 على الأقل من خلال الانخراط في خطة لدفع الرشاوى وتزوير الدفاتر والسجلات، ومن خلال فشلها في تطبيق ضوابط المحاسبة الداخلية المقبولة.

وقال (بوري إيكهولم) – الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون – في مؤتمر عبر الهاتف اليوم السبت: “لقد تصرف بعض الموظفين في بعض الأسواق، بعضهم من المسؤولين التنفيذيين في تلك الأسواق، بسوء نية وفشلوا عن قصد في تطبيق ضوابط كافية”. وأضاف: “أرى أن ما حدث هو فصل غير مقبول تمامًا ومزعج للغاية من تاريخنا”.

وقالت السلطات: إن إريكسون استخدمت أطرافًا ثالثة لدفع رشاوي للمسؤولين الحكوميين لتأمين الأعمال والحفاظ عليها. كما جرى الاحتفاظ بالخبراء الاستشاريين للحصول على بعض التمويل وتحويل الأموال إلى أطراف ثالثة، وفقًا لإحدى الشكاوى.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وأقرت إحدى الشركات التابعة للشركة، وهي (إريكسون المحدودة)، بالذنب في المقاطعة الجنوبية من نيويورك بتهمة التآمر لخرق أحكام مكافحة الرشوة الواردة في قانون مكافحة الفساد.

ويمكن أن يؤدي الإقرار بالذنب إلى فرض عقوبات صارمة إضافية، بما في ذلك إلغاء التراخيص، ولكن يمكن للشركة التفاوض على الإعفاءات لضمان استمرارها في العمل. وقالت إريكسون: إنها استعرضت برنامج مكافحة الفساد واتخذت تدابير لتحسين أخلاقياتها والامتثال لها. وكانت قد ذكرت في وقت سابق أنها تتعاون مع السلطات الأمريكية، وأنها ستقدم مبلغ 1.2 مليار دولار فيما يتعلق بالتحقيقات.

البوابة العربية للأخبار التقنية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر

من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر

من مصر | حلقة خاصة مع مولانا د. علي جمعة وحوار حول النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر (حلقة كاملة)

من مصر | حلقة خاصة مع مولانا د. علي جمعة وحوار حول النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر (حلقة كاملة)

من مصر | الجيش الليبي يوقف سفينة تركية تسللت للمياه الإقليمية وتحمل علم "غرينادا"

من مصر | الجيش الليبي يوقف سفينة تركية تسللت للمياه الإقليمية وتحمل علم "غرينادا"

مساء dmc - "مدفعوش المصروفات".. مدرسة تنشر أسماء طالبات على فيس بوك

مساء dmc - "مدفعوش المصروفات".. مدرسة تنشر أسماء طالبات على فيس بوك