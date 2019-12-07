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السعودية ترحب بتبادل السفراء بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية السودان

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السعودية ترحب بتبادل السفراء بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية السودان السعودية ترحب بتبادل السفراء بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية السودان

الرياض – مباشر: رحبت وزارة الخارجية ، بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية السودان تبادل السفراء بينهما بعد فراغ دبلوماسي استمر لأكثر من عقدين.

وأضافت الخارجية السعودية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن تعيين سفير للولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان يعد تفهمًا من الولايات المتحدة الأمريكية للمرحلة المهمة التي تمر بها السودان، والتي تتطلب تظافر الجهود بين البلدين وبناء علاقات بناءة ومثمرة في المجالات كافة وعلى أعلى المستويات.

واعتبرت الخارجية السعودية تلك الخطوة دعمًا للحكومة الانتقالية في السودان التي تشكلت في 21 أغسطس/ آب 2019م، وتسهم في مد جسور متينة من العلاقات ويعد خطوة إلى الأمام لاستعادة حيوية وقوة العلاقات بين البلدين.

وأشارت إلى أن تبادل السفراء بين الولايات المتحدة والسودان يدفع باجتياز السودان للمرحلة الحالية وإزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب ورفع كافة العقوبات الاقتصادية وإعادة بناء مؤسسات الدولة والتعافي من الأزمة التي مرت بها السودان.

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