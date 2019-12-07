طهران ودمشق تتفقان على تشكيل لجنة مشتركة خاصة بإعادة إعمار سوريا

جي بي سي نيوز:- أعلن وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، عقب لقاء مع وزير الموارد المائية السوري، حسين عرنوس، في طهران، الأربعاء، عن تشكيل لجنة مشتركة خاصة بإعادة إعمار سوريا.

وأوضح أردكانيان، في تصريح صحفي، أن الجانبين الإيراني والسوري اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة حول انخراط الشركات الإيرانية في المشاريع المتعلقة بإعادة إعمار سوريا في فترة ما بعد الحرب، التي اندلعت في البلاد عام 2011.

وأشار إلى أن المحادثات مع عرنوس ووفده تطرقت إلى مناقشة دور الشركات الإيرانية في مشاريع المياه وشبكة الصرف الصحي في سوريا، وقرر الجانبان صياغة مذكرة تفاهم سيتم إبرامها الخميس بهذا الخصوص.

ولفت الى أن بناء السدود والمحطات الكهرومائية ومحطات التصفية والصرف الصحي وشبكات المياه من المشاريع التي ستنفذها الشركات الإيرانية في هذا البلد.

من جهته، أكد عرنوس أنه سيتم إبرام مذكرة بخصوص مشاركة الشركات الإيرانية في المشاريع المائية في سوريا.

المصدر: وكالات إيرانية