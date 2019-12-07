اليوم.. بدء تصويت الجزائريين في الخارج بانتخابات الرئاسة

مباشر: شرعت الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج اليوم السبت في التصويت بالانتخابات الرئاسية الذي يستمر حتى يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر/كانون الأول؛ أي قبل خمسة أيام من الاقتراع بين خمسة مرشحين.

وذكرت وكالة أنباء الجزائر "واج"، أنه حسب البطاقة الانتخابية الوطنية الإلكترونية التي أعدتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فإن 914.308 ناخبين مسجلين على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج شرعوا ابتداء من اليوم السبت في أداء واجبهم الانتخابي.

وأضافت أن المكلف بالإعلام لدى السلطة، علي ذراع، كان قد صرح الخميس الماضي أن انطلاق التصويت بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج سيكون يوم السبت 7 ديسمبر /كانون الأول، مشيراً إلى أنه بالنسبة للمكاتب المتنقلة فإن التصويت سينطلق 72 ساعة قبل اقتراع 12 ديسمبر القادم.

ومن جهته، أكد رئيس السلطة محمد شرفي أن عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية التي تمت من 12 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم أسفرت عن إحصاء 24.474.161 ناخباً من بينهم 914.308 ناخبين على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

وأوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن السلطة جندت مجموع 501.031 مؤطراً، منهم 456 مؤطراً للجان الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج.

وعلى المستوى الوطني، تم تخصيص 61.014 مكتب تصويت من بينها 135 مكتباً متنقلاً فيما بلغ عدد مراكز التصويت 13.181 مركزاً.

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