القوى العاملة تُعيد 7.5 مليون جنيه مستحقات لمهندسين مصريين بالسعودية

القاهرة – مباشر: أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، نجاح تسوية مستحقات متأخرة لسبعة مهندسين مصريين، كانوا يعملون بإحدى الشركات الكبرى بقطاع المقاولات في السعودية، قدرها مليون و506 آلاف و267 ريالاً سعودياً؛ أي ما يوازي 7.5 مليون جنيه مصري.

وذكر بيان صحفي للوزارة، اليوم السبت، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بمتابعة ودعم مشكلة المهندسين السبعة لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم.

وتابع البيان: أفاد الملحق العمالي ياسر غازي، أن المهندسين المتضررين حصلوا على أحكام تنفيذية بمستحقاتهم ولم تقم الشركة بصرفها، وقد تحرك المكتب العمالي معهم على 3 محاور منها مخاطبة الخارجية السعودية، والتواصل مع إدارة الأزمات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة لحث الشركة على صرف مستحقات المهندسين، فضلاً عن القيام بزيارة الشركة نفسها لعرض الموضوع وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقها.

وأضاف البيان أنه على مدى عام كامل من التواصل على المحاور الثلاثة، تم صرف مستحقات المهندسين السبعة.

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