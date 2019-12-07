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السعودية: استئناف إنتاج الحقول النفطية المشتركة مع الكويت "قريباً جداً"

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السعودية: استئناف إنتاج الحقول النفطية المشتركة مع الكويت "قريباً جداً" السعودية: استئناف إنتاج الحقول النفطية المشتركة مع الكويت "قريباً جداً"

 

الرياض - مباشر: توقع وزير الطاقة ، الأمير عبدالعزير بن سلمان، أن يتم استئناف الإنتاج بحقول النفط المشتركة مع الكويت "قريباً جداً".

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في حوار مع وكالة "رويترز"، بوقت متأخر أمس الجمعة، أن استئناف الإنتاج بالمنطقة المشتركة لن يؤثر على تعهدات البلدين فيما يتعلق بتخفيضات "أوبك+".

جاء ذلك على خلفية ترأس وزير الطاقة السعودي لاجتماع منظمة "أوبك" مع المنتجين من خارجها في فيينا، أمس.

ويشار، إلى أن السعودية والكويت أوقفتا الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة النفطيين الواقعين في ما يعرف بالمنطقة المقسومة قبل أكثر من أربعة أعوام وهو ما يخفض إمدادات تبلغ حوالي 500 ألف برميل.

وتوصلت منظمة "أوبك" وحلفاؤها، أمس ، لاتفاق على زيادة مستوى الخفض المتفق عليه لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأوضحت منظمة الدول المصدرة للنفط في بيان عن اجتماعها الـ177، أنه بموجب الاتفاق الجديد سيتم زيادة مستويات خفض الإنتاج من 1.2 إلى 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن تخفيض مستوى إنتاجها النفطي بواقع 167 ألف برميل يومياً، بعد التوصل لاتفاق جديد لمنظمة "أوبك".

فيما أكد وزیر النفط الكویتي، أمس، على عدالة توزيع نسب زیادة خفض الإنتاج من الخام وفقاً لاتفاق منظمة "أوبك" الأخير مع منتجين مستقلين من خارجها.

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