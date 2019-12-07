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وزير الطاقة السعودي يُعلِّق على قيمة أرامكو

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وزير الطاقة السعودي يُعلِّق على قيمة أرامكو وزير الطاقة السعودي يُعلِّق على قيمة أرامكو

 

الرياض - مباشر: أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه يعتقد أن قيمة أرامكو تتجاوز 1.7 تريليون دولار، والتي حددها تسعير أسهمها في الطرح العام الأولي وسيبدأ تداولها في 11 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في حوار مع وكالة "روتيرز"، بوقت متأخر أمس الجمعة، إن أرامكو تأثرت بتباطؤ صناعة النفط، ما خفض قيمتها إلى أقل من تريليوني دولار وهو الرقم الذي كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد استهدفه.

ونوه إلى أنه رغم القيمة الأقل فإن أرامكو سجلت أكبر طرح عام أولي في العالم عن طريق جمع 25.6 مليار دولار، لتتجاوز مجموعة علي بابا الصينية والتي حققت 25 مليار دولار في عام 2014.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن وزير الطاقة السعودي توقع أن تتجاوز قيمة شركة أرامكو تريليوني دولار، بعد الطرح الأخير لأسهمها.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع "أوبك" في فيينا، أمس الجمعة، إن شركة أرامكو ستتجاوز على الأرجح قيمة التريليوني دولار التي استهدفها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وفقاً لوكالة "بلومبيرج".

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