أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: كان للبيانات الاقتصادية الكلمة العليا في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي وعلى رأسها تقرير الوظائف الأمريكي.

كما أثار قرار أوبك بتعميق خفض إنتاج النفط اهتمام المستثمرين مع استمرار التطورات التجارية في دائرة الضوء.

تحسن مفاجئ للنشاط الصناعي في الصين خلال نوفمبر

ارتفع النشاط الصناعي في الصين بعكس المتوقع خلال الشهر الماضي، مسجلاً أفضل وتيرة تحسن في الأداء في حوالي ثلاثة أعوام.

"جي.بي.مورجان": المستثمرون سيحققون عوائد متوسطة مع تعافي الاقتصاد العالمي

يرى بنك "جي.بي.مورجان تشيس" أن التعافي المتوقع في الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل من شأنه أن يترجم إلى عوائد دون المستوى في أصول الدخل الثابت والعملات والسلع.

ترامب يفرض تعريفات على واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف فرض التعريفات الجمركية على البرازيل والأرجنتين، بعد إتهام البلدين بالتلاعب في قيمة عملاتهما المحلية.

الصين تتخذ إجراءات رداً على دعم واشنطن للمتظاهرين

قالت وزارة الخارجية في الصين إنها قامت بتعليق مراجعة طلبات الطائرات والسفن الحربية الأمريكية لزيارة هونج كونج، رداً على تمرير التشريع الذي يدعم المتظاهرين.

تراجع النشاط الصناعي الأمريكي بعكس التقديرات خلال نوفمبر

تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بعكس توقعات المحللين، مع هبوط الطلبيات الجديدة.

"وارن بافيت" يثير قلق الأسواق مع احتفاظه بسيولة 128مليار دولار

يثير احتفاظ الملياردير الأمريكي "وارن بافيت" بأمواله دون خوض استثمارات جديدة، شكوكاً حول مسألة أن الأسواق مقومة بأكثر من قيمتها.

المفوضية الأوروبية تعتزم التحقيق بشأن استخدام جوجل وفيسبوك للبيانات

يعتزم الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقات أولية متعلقة بممارسات البيانات في جوجل وفيسبوك وتقييم ما إذا كانت شركتا التكنولوجيا في الولايات المتحدة تمتثلان لقواعد أوروبا.

نومورا: الزيادة المفاجئة في أسعار الغذاء قد تسبب كارثة إنسانية

توقعت مجموعة "نومورا" اليابانية أن الارتفاع المفاجئ في أسعار الغذاء يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية هائلة، حيث أن أكثر من نصف سكان العالم لعرضة لمثل هذا الخطر.

اقتصاد تشيلي ينكمش بأكبر وتيرة في عقد بفعل التظاهرات

انكمش اقتصاد تشيلي بأكبر وتيرة في عقد من الزمن خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بفعل الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

لاجارد تدعو لإيجاد طريقة فعالة للتعامل مع المعارضة بالمركزي الأوروبي

قالت كريستين لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يجد طريقة "جيدة وفعالة" للتعامل مع المعارضة بين صناع السياسة، مشيرةً إلى أن البنوك المركزية الأخرى تمكنت من استيعاب وجهات نظر مختلفة.

ترامب: تعليقات ماكرون على حلف الناتو "غير لائقة"

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على حلف شمال الأطلسي، واصفاً إياها بأنها "غير لائقة".

ترامب: من الأفضل تأجيل الصفقة التجارية بعد انتخابات 2020

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يكون من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية عام 2020 من أجل توقيع صفقة تجارية مع الصين.

النشاط الصناعي العالمي يتعافى عند أعلى مستوى في 7 أشهر

تعافي النشاط الصناعي العالمي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليصل لأعلى مستوى في 7 أشهر.

فرنسا تتوعد بإجراءات انتقامية رداً على التعريفات الأمريكية

قالت الحكومة الفرنسية إن الاتحاد الأوروبي سوف يتخذ إجراءات انتقامية إذا تابعت الولايات المتحدة تهديدها بفرض تعريفات على منتجات فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار.

ترامب: الخلافات مع فرنسا بسيطة ويمكن حلها

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النزاع بشأن التجارة مع فرنسا بأنه بسيط، مشيراً إلى أنه على يقين من أنه يمكن حله.

البنوك حول العالم تلغي 73 ألف وظيفة في 2019

تتجه البنوك العالمية لخفض أكثر من 70 ألف وظيفة بحلول نهاية العام الجاري، بقيادة أوروبا التي تمتلك معدلات فائدة سالبة تضغط على البنوك.

ترامب يعلن عقد قمة مجموعة السبع في "كامب ديفيد"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاجتماع المقبل لمجموعة السبع سيُعقد في "كامب ديفيد"، وذلك بعد إلغاء إقامته في أحد منتجعاته الخاصة.

النواب الأمريكي:ترامب استغل سلطته لتحقيق مكاسب شخصية وعرقل تحقيقات مساءلته

اتهم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب بإساءة استخدام السلطة للفوز في انتخابات عام 2020 ، قائلين إنه طالب بالتدخل الأجنبي، وأمر بحملة غير مسبوقة لعرقلة تحقيقات المساءلة في الكونجرس.

النشاط الخدمي في الصين يرتفع لأعلى مستوى بـ7 أشهر

ارتفع النشاط الخدمي في الصين لأعلى مستوى في 7 أشهر خلال نوفمبر/تشرين الثاني، ليعطي إشارة إيجابية أخرى حيال ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكالة: واشنطن وبكين يقتربان من الصفقة التجارية

أفاد تقرير حديث بأن الولايات المتحدة والصين يقتربان من التوافق على حجم التعريفات التي سيتم إلغاؤها في المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، رغم التوترات السياسية بشأن هونج كونج.

استقالة مؤسسَي جوجل "لاري بايج" و"سيرجي برين"

قرر مؤسسا ألفابت "لاري بايج" و"سيرجي برين" التنحي عن مناصبهما الإدارية في الشركة الأم لجوجل، لكن مع احتفاظهما بحصة مسيطرة.

الهند تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد لأقل مستوى في 7 أعوام

قرر البنك المركزي في الهند خفض تقديرات نمو الاقتصاد خلال العام الحالي، والتي من شأنها أن تكون أضعف وتيرة ارتفاع في 7 أعوام تقريباً.

أسعار الغذاء العالمية تقفز لأعلى مستوى في عامين

قفزت أسعار الغذاء عالمياً لأعلى مستوى في عامين خلال الشهر الماضي، بسبب الزيادة الحادة في تكاليف اللحوم.

اليابان تُقر حزمة تحفيزية بـ122 مليار دولار لدعم الاقتصاد

أقر مجلس الوزراء في اليابان حزمة تحفيز مالية بقيمة 122 مليار دولار، في مسعى لدعم النمو في ثالث أكبر اقتصاد عالمياً وسط المخاطر الخارجية.

ترامب يتحدى تحقيقات مجلس النواب لمساءلته: "سأنتصر"

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب بعد مطالبتها بالمضي قدماً في إجراءات مساءلته، مؤكداً أنه سينتصر في هذا الصراع.

جولدمان ساكس يتوقع تعافي الطلب على النفط في 2020

خفض بنك جولدمان ساكس تقديراته لنمو الطلب على النفط خلال العام الجاري، لكنه يتوقع تعافيه في 2020.

الصين ستتنازل عن التعريفات على بعض الواردات الأمريكية

قالت الصين إنها سوف تتنازل عن التعريفات المفروضة على بعض الشحنات المستورد من الولايات المتحدة.

"يو.بي.إس" يتوقع تعافي الاقتصاد العالمي بالنصف الثاني من 2020

توقع بنك "يو.بي.إس" أن يشهد الاقتصاد العالمي حالة من التعافي في النصف الثاني من العام المقبل، مع تهدئة الحرب التجارية وسريان مفعول السياسات النقدية للبنوك المركزية.

الاقتصاد الأمريكي يضيف 266 ألف وظيفة لسوق العمل في نوفمبر

أضاف الاقتصاد في الولايات المتحدة وظائف بأكثر من المتوقع إلى سوق العمل الأمريكي خلال الشهر الماضي، مع تراجع محدود في معدل البطالة.

تباطؤ نمو الأجور في الولايات المتحدة خلال نوفمبر

تباطأ نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، رغم تراجع معدل البطالة الأمريكي إلى أدنى مستوى في 50 عاماً.

محدث.. أوبك وحلفاؤها يوافقون رسمياً على تعميق خفض إنتاج النفط

اتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها على زيادة مستوى الخفض المتفق عليه لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.