السعودية تطالب العراق ونيجيريا بتحسين التزامهما بتخفيض الإمدادات النفطية

الرياض - مباشر: طلبت المملكة العربية السعودية -ممثلة في وزارة الطاقة- من دولتي العراق ونيجيريا تحسين التزامهما بتخفيض الإمدادات النفطية وفقاً لاتفاق "أوبك+".

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في حوار مع وكالة "روتيرز"، بوقت متأخر من أمس الجمعة: "هناك حاجة إلى أن يحسّن منتجون مثل العراق ونيجيريا التزامهم بالتخفيضات المتعهد بها".

وتابع الأمير عبدالعزيز، أنه حتى إذا لم يتحسن التزام تلك الدول بتخفيض الإمدادات فإن الرياض لن تزيد الإنتاج بشكل منفرد لكنها بدلاً من ذلك ستنتظر مباحثات مع "أوبك+" في اجتماعها القادم في أوائل مارس/ آذار.

وصرح الوزير السعودي: "لن أتخذ إجراءات منفردة سأظل أتشاور وأراجع.. ستكون المجموعة مقابل أولئك الذين لم يلتزموا".

وتوصلت منظمة "أوبك" وحلفاؤها، أمس، لاتفاق على زيادة مستوى الخفض المتفق عليه لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأكد وزیر النفط الكویتي على عدالة توزيع نسب زیادة خفض الإنتاج من الخام وفقاً لاتفاق منظمة "أوبك" الأخير مع منتجين مستقلين من خارجها.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، ثامر عباس الغضبان، أمس، التشكيلات النفطية للوزارة بخفض معدلات الإنتاج إلى المستويات المحددة في اتفاق منظمة "أوبك" والمنتجين المستقلين من خارجها.

وطالب الغضبان التشكيلات النفطية للوزارة بالالتزام الكامل باتفاق خفض الإنتاج النفطي المقرر في ديسمبر/ كانون الأول من 2018، والذي حدد إمدادات العراق متضمناً إقليم كردستان بـ4.513 مليون برميل يومياً.

وجاءت تصريحات وزير النفط العراقي على خلفية حضور الاجتماع الوزاري رقم "177" لمنظمة "أوبك" في العاصمة النمساوية فيينا.

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