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تركيا ترسل تعزيزات كبيرة إلى نقاط المراقبة في إدلب

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تركيا ترسل تعزيزات كبيرة إلى نقاط المراقبة في إدلب تركيا ترسل تعزيزات كبيرة إلى نقاط المراقبة في إدلب

جي بي سي نيوز :- أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية كبيرة إلى نقاط المراقبة الموجودة بمنطقة "خفض التصعيد" في إدلب شمال غربي سوريا.

وذكرت وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء، أن التعزيزات العسكرية تضم العديد من المدرعات وناقلات الجنود وآليات بناء.

ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب.

وفي مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

من جهة أخرى، أفادت الوكالة بأن عناصر الشرطة العسكرية التابعة "للجيش الوطني السوري"، اتخذت كافة التدابير اللازمة لتوفير الأمن والاستقرار في مدينة تل أبيض شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى أن الشرطة العسكرية، التي دربتها تركيا، قامت بإنشاء نقاط تفتيش على مداخل ومخارج المدينة، وأنها تعمل على حماية المدنيين من الهجمات الإرهابية، بالإضافة إلى تقديم الدعم لأنشطة التمشيط المتواصلة في المدينة وأطرافها.

جدير بالذكر أنه ومنذ إطلاق أنقرة يوم 9 أكتوبر عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرق سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها إرهابية، بسطت القوات التركية السيطرة على منطقة عمقها 30 كيلومترا على الحدود بين البلدين.

المصدر: الأناضول

جي بي سي نيوز

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