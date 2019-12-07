بالفيديو : المستقبل يرشح الخطيب للحكومة واحتجاجات رافضة في بيروت

جي بي سي نيوز :- قرر تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة المستقبل سعد الحريري ترشيح رجل الأعمال سمير الخطيب رئيسا لوزراء لبنان في المشاورات الرسمية التي ستجرى الاثنين المقبل.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على موقف حزب الله وحركة أمل الشيعيتين أنهما سترشحان الخطيب أيضا للمنصب الذي يذهب لسني وفقا لنظام المحاصصة الطائفية في لبنان.

وسوف يجعل دعم هذه القوى السياسية الرئيسية، السنية والشيعية، في لبنان الخطيب الأوفر حظا لقيادة الحكومة الجديدة التي ستواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وكان بيان للرئاسة اللبنانية الأربعاء ذكر أن الرئيس ميشال عون دعا لعقد مشاورات رسمية مع نواب البرلمان الاثنين لتكليف رئيس وزراء جديد.

وقالت الرئاسة في بيانها "رئاسة الجمهورية تحدّد يوم الاثنين المقبل موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة".

ويتعين على عون تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128. ويجب أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا وفقا لنظام المحاصصة اللبناني,وفق عربي 21.

في المقابل خرجت تظاهرات وسط بيروت رفضا لترشيح الخطيب للمنصب، فيما أغلق متظاهرون جسر الرينغ الحيوي، قبل أن تتدخل قوى الأمن لفتحه مجددا.

إلى ذلك، حذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، الأربعاء، من أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لفتح الطرقات التي يغلقها متظاهرون في البلاد.

ودعت المديرية في بيان لها المتظاهرين إلى "عدم المبادرة لقطع الطرقات والعمل على فتحها".

وشددت على أن "قطع الطرقات يُعتبر مخالفاً للقانون"، وأن "حرية المواطن تنتهي عند التعدي على حرية الآخرين".

وأشارت في المقابل، أن حرية التعبير "مصونة بالدستور" وكذلك مدرجة في قانون قوى الأمن الداخلي في بند "حماية الحريات العام ضمن إطار القانون"

ضمن إطار القانون".