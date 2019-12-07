وزير الطاقة السعودي يتوقع تجاوز قيمة أرامكو تريليوني دولار

الرياض - مباشر: توقع وزير الطاقة السعودي، أن تتجاوز قيمة شركة أرامكو تريليوني دولار، بعد الطرح الأخير لأسهمها.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع "أوبك" في فيينا، أمس الجمعة، إن شركة أرامكو ستتجاوز على الأرجح قيمة التريليوني دولار التي ستهدفها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وفقاً لوكالة "بلومبيرج".

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الطرح الأولى لأرامكو كان ناجح وأثبت خطأ منتقدي الصفقة.

وعلق وزير الطاقة السعودي على منتقدي طرح أرامكو قائلاً: "لن أعلن عن أسمائهم، لكنني اعتقد أنهم سيودون أن لم يكتبوا الأشياء التي ذكروها عن الطرح، ستكون أرامكو أعلى من تريليوني دولار ويمكنهم المراهنة على ذلك".

وأظهرت حصيلة طرح شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" عن تسجيلها قيمة تاريخية هي الأكبر على مستوى العالم.

وأوضحت شركة أرامكو في بيان صادر،الخميس الماضي، أن طرح أرامكو جمع 25.6 مليار دولار، محددة سعر النهائي لسهمها عند 32 ريالاً.

ونوهت الشركة السعودية حينها، إلى أن حصيلة طرح 1.5 بالمائة من أرامكو تعادل 3 مليارات سهم من أسهم شركة أرامكو السعودية، على شريحتين للمؤسسات والأفراد بواقع ملياري سهم، ومليار سهم على الترتيب، تبلغ نحو 96 مليار ريال، تعادل 25.6 مليار دولار.

وأشارت الشركة، إلى تسجيل عملية الطرح مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغاً قدره 397 مليار ريال سعودي ما يعادل 106 مليارات دولار أمريكي.

وأضافت أرامكو، أنه بإضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح، يبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال سعودي، ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي ما يعادل نسبة تغطية 465% من إجمالي أسهم الطرح (بافتراض عدد ممارسة خيار الشراء).

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