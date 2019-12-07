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تسريب موعد الإعلان عن Galaxy A51 المرتقب مع الصور الرسمية

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سرب موقع (سام موبايل) SamMobile المتخصص في أخبار شركة سامسونج ما قال إنها صور هاتف الشركة المرتقب (جالاكسي أي51) Galaxy A51، كما كشف عن الموعد المقرر للإعلان عن الهاتف.

وقال الموقع: إنه حصل من مصادره الموثوقة على صور (جالاكسي أي51) الذي سيأتي بصفته خلفًا لهاتف (جالاكسي أي50) الحالي، ويظهر في الصور أن الهاتف سوف يقدم شاشة تغطي الواجهة باستثناء ثقب للكاميرا الأمامية التي ستكون ضمن الشاشة، وليس ضمن نتوء، وذلك على غرار ما فعلت سامسونج في هاتفها (جالاكسي نوت10).

وأشار (سام موبايل) إلى أن سامسونج سوف تعتمد هذا التصميم لهواتف سلسلة (جالاكسي أي) خلال عام 2020. وعلى ظهر الهاتف، تظهر 4 كاميرات خلفية على شكل الحرف L، كما أن الشركة وضعت جميع الأزرار على جانب الهاتف الأيمن. ويأتي الهاتف بسماكة 7.9 ميلمترات ويزن 172 جرامًا. وسوف يتوفر بأربعة ألوان: الأبيض، والأسود، والوردي، والأزرق.

تسريب موعد الإعلان عن Galaxy A51 المرتقب مع الصور الرسمية

وأكد الموقع أن (جالاكسي أي51) سوف يأتي مع معالج من نوع (إكسينوس 9611) Exynos 9611 من سامسونج نفسها، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية فستكون بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

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أما فيما يتعلق بباقي المواصفات، فستأتي الشاشة بقياس 6.5 بوصات وبدقة FHD+، وستكون من نوع Super AMOLED Infinity-O، أما الكاميرا الأمامية فستأتي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وستأتي الشاشة مع حساس بصمة تحتها. وستأتي البطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط.

ووفقًا لموقع (سام موبايل)، فإن من أهم مزايا هاتف (جالاكسي أي51) المرتقب الكاميرات الخلفية، إذ سيكون الهاتف أرخص هواتف سامسونج التي تأتي 4 كاميرات خلفية، وستكون الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير العمق. أما الكاميرا الرابعة فستكون من نوع ماكرو بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة جدًا.

هذا ويُنتظر أن تعلن سامسونج عن الهاتف الجديد في 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفق ما قال الموقع، الذي توقع أن تعلن سامسونج عن هاتف آخر معه هو (جالاكسي أي71) Galaxy A71، ولكنه أشار إلى أن الشركة قد تؤجل إطلاق هذا الهاتف، إلى جانب هواتف أخرى إلى العام المقبل.

تسريب موعد الإعلان عن Galaxy A51 المرتقب مع الصور الرسمية

البوابة العربية للأخبار التقنية

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