مالكو MacBook Pro 16 يعانون من مشكلات متعددة

يعاني مستخدمو أحدث أجهزة حواسيب آبل المحمولة ماك بوك برو MacBook Pro مقاس 16 إنشًا من عدد من المشاكل، وذلك وفقًا لتقارير عن مشاكل حول مكبرات صوت الحاسب المحمول التي تحدث ضوضاء متقطعة، ومشاكل مع شاشة العرض الكبيرة الجديدة الفاخرة.

ومن المؤكد أن مشاكل MacBook Pro مقاس 16 إنشًا لا تتضمن أزرار لوحة مفاتيح الفراشة أو ارتفاع درجة الحرارة كما حدث في طرز الجيل السابق، علمًا بأن آبل لم تستجب فعليًا لهذه المشاكل، وذلك بالرغم من أن الأشخاص الذين على مقربة من هذه المسألة صرحوا بأنها على علم بهذه المشاكل.

ووفقًا للأدلة التي حصل عليها موقع Apple Insider وكذلك المستخدمين الذين يبلغون عن المشاكل في منتديات Mac Rumors، فإن هناك حاليًا مشكلتين، حيث تتعلق المشكلة الأولى بسماع أصوات متقطعة وضوضاء مسموعة عند رفع الصوت إلى أعلى قليلاً في نظام مكبرات الصوت، وذلك على غرار مشاكل متكررة أثرت على الأجهزة المحمولة من آبل خلال السنوات القليلة الماضية.

وكان مستخدمو MacBook Pro 2016 قد أبلغوا حينها عن مدى الصعوبة التي يواجهوها مع شريط اللمس Touch Bar، حيث أبلغت نسبة صغيرة من مستخدمي MacBook Pro 2016 عن سماع صوت تشويش مرتبط على ما يبدو بالظروف الحرارية في الحاسب المحمول.

كما أثرت المشكلة في عام 2016 على الأشخاص الذين يستخدمون Boot Camp لتشغيل ويندوز على جهاز MacBook Pro، وهو ما دفع آبل في عام 2007 إلى تحديث نظام Mac OS X Tiger خصيصًا للقضاء على هذا الصوت الذي تم العثور عليه على أجهزة ماك العاملة بمعالجات من إنتل.

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في حين ترتبط المشكلة الثانية بالشاشة، حيث يشتكي مستخدمو الجهاز من وقت الاستجابة البطيء للشاشة، مما ينتج عنه ما يعرف باسم “الظلال” عند التمرير خلال النص، وقال أحد المستخدمين: عند استخدام لوحة التشغيل والتنقل بين التطبيقات، يبدو أن الشاشة تعاني من الظلال، إذ إنها لا تنتقل بسلاسة بين كل صفحة من صفحات التطبيقات.

يذكر أن التقارير قد أفادت بأن شركة آبل على علم بهذه المشكلات، لكنها لم تصدر بعد بيانًا يوضح الأمور، كما لا يوجد معلومات محددة حول مدى انتشار المشكلات في أجهزة حواسيب ماك بوك برو MacBook Pro مقاس 16 إنشًا.