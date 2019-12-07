كوالكوم تعلن عن معالجات جديدة لحواسيب ويندوز

أعلنت شركة كوالكوم يوم الخميس خلال قمتها التقنية Snapdragon Tech Summit عن معالجين جديدين يستهدفان الحواسيب الشخصية، وهما: (سنابدراجون 8سي) Snapdragon 8c، و(سنابدراجون 7سي) Snapdragon 7c.

وأوضحت عملاقة صناعة أشباه الموصلات الأمريكية أن المعالجين الجديدين صُمما لإنشاء سلسلة من رقائق ARM الخاصة بالحواسيب المحمولة العاملة بنظام التشغيل ويندوز التابع لشركة مايكروسوفت.

ويأتي معالج (سنابدراجون 8سي) الجديد ليحل محل معالج (سنابدراجون 850) الحالي، وهو الجيل الثاني من معالجات ARM المخصصة لحواسيب ويندوز. أما معالج (سنابدراجون 7سي) فهو سلسلة جديدة تمامًا من المنتجات المنخفضة المواصفات، التي تستهدف منافسة المعالجات الأخرى المخصصة لحواسيب ويندوز المنخفضة السعر. أما معالج العام الماضي (سنابدراجون 8سي إكس) Snapdragon 8cx فسوف يبقى الخيار الأفضل لتقديم حواسيب عالية المواصفات.

وفيما يتعلق بالمواصفات، يقدم معالج (سنابدراجون 8سي) الجديد تحسينًا على الأداء بنسبة 30% مقارنة بمعالج (سنابدراجون 850)، وهو يضم (وحدة المعالجة المركزية) CPU (كريو 490) Kryo 490، ومعالج الرسوميات (أدرينو 675) Adreno 675، بالإضافة إلى مودم شبكات الجيل الرابع (إكس24 إل تي إي) X24 LTE، كما سيكون بإمكان الشركات المصنعة إرفاقه مع مودم الجيل الخامس (إكس55 5جي) X55 5G.

ويقدم معالج (سنابدراجون 7سي) وحدة المعالجة المركزية الثمانية النوى (كريو 468) Kryo 468، ومعالج الرسوميات (أدرينو 618) Adreno 618، ومودم شبكات الجيل الرابع (إكس15 إل تي إي) X15 LTE. وعلى عكس معالج (سنابدراجون 8سي) لن يكون بالإمكان إرفاقه مع مودم الجيل الخامس. وبحسب كوالكوم، فإن هذا المعالج يقدم أداءً أفضل بنسبة 25%، وزيادة في عمر البطارية بنسبة 200% مقارنةً بـ “المنصات المنافسة”.

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ومع أن كوالكوم أعلنت عن معالجها القوي (سنابدراجون 8سي إكس) قبل أكثر من عام، إلا أنه لم تطلق أي شركة حاسوبًا يضم هذا المعالج، باستثناء شركة مايكروسوفت التي أطلقت حاسوبها (سيرفس برو إكس) Surface Pro X مع نسخة مخصصة من المعالج باسم (مايكروسوفت إس كيو1) Microsoft SQ1. بالإضافة إلى حاسوب (جالاكسي بوك إس) Galaxy Book S من سامسونج الذي أُعلن عنه، وكان من المقرر طرحه في الأسواق في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، ولكنه لم يُطلق.

هذا ويُتوقع الإعلان عن العديد من الحواسيب الشخصية العاملة بمعالجات كوالكوم: (سنابدراجون 8سي إكس)، و(سنابدراجون 8سي)، و(سنابدراجون 7سي) خلال عام 2020.