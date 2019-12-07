فيسبوك تقاضي شركة صينية بسبب الاحتيال الإعلاني

رفعت شركة فيسبوك دعوى قضائية ضد شركة تتخذ من هونج كونج مقرًا لها ومواطنين صينيين حثا المستخدمين على النقر على صور المشاهير والروابط الدعائية المزيفة حتى يتمكنا من تثبيت برمجية ضارة لاختراق حسابات المستخدمين وتشغيل إعلانات لبضائع مقلدة وحبوب تخفيف الوزن والمكملات الغذائية.

ورفعت فيسبوك الدعوى ضد شركة ILikeAd Media International وتشن شياو تسونغ Chen Xiao Cong وهوانغ تاو Huang Tao، زاعمة أن تشن شياو قام بتطوير البرمجية الضارة، بينما كان هوانغ تاو مسؤولاً عن نشر وتثبيت الإضافة الخبيثة.

وقال روب ليذرن Rob Leathern، مدير إدارة المنتجات لنزاهة العمل في فيسبوك: تعتبر الدعوى القضائية وسيلة لوضع عواقب لهؤلاء الأشخاص بعيدًا عن إغلاق حساباتهم الإعلانية ومنعهم من استخدام المنصة، وأضاف “لقد أثر هذا المخطط الاحتيالي على الأشخاص في العديد من البلدان، وهو أمر بدأنا في التحقيق فيه في أواخر عام 2018”.

هذا وتتبع الدعوى إجراءات قانونية مشابهة لفيسبوك هذا العام تتعلق بالإعلانات والبرمجيات الضارة، إذ رفعت الشركة في شهر أغسطس دعوى قضائية على اثنين من صانعي التطبيقات الصينيين الذين زعمت أنهما ارتكبا عمليات احتيال إعلانية عن طريق برمجية للنقر على الإعلانات ضمن فيسبوك.

كما رفعت الشركة في شهر مارس دعوى قضائية ضد اثنين من الأوكرانيين الذين زعمت ​​أنهما استخدما برامج ضارة لسرقة بيانات المستخدمين.

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وأوضحت فيسبوك في ملفات الدعوى الجديدة أمام المحكمة أن المحتالين خدعا المستخدمين لتثبيت برمجيتهم الضارة عن طريق تجميعها مع برامج أخرى، بحيث إنها تحاول اختراق حساب المستخدم على فيسبوك بمجرد تثبيتها، وأضافت أن المتهمين استخدما الحسابات لعرض إعلانات أساءت في كثير من الأحيان استخدام صور المشاهير لبيع السلع المقلدة.

وتشير عملاقة التواصل الاجتماعي إلى أن البرمجية الضارة قد تمت برمجتها لاكتشاف ما إذا كان قد تم إعداد الحساب المخترق لعرض الإعلانات ومن ثم تشغيل الإعلانات وجعل صاحب الحساب يدفع تكلفة نشر هذه الإعلانات، الأمر الذي يشكل انتهاكًا واضحًا لشروط الخدمة وسياسات الإعلان الخاصة بفيسبوك.

وتسعى الشكوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو إلى الحصول على تعويضات غير محددة وحظر المحتالين من فيسبوك، وقالت المنصة: إن هذا النوع من الدعاوى القضائية أمر نادر الحدوث، وإنه منذ شهر أبريل قد أبلغت مئات الآلاف من المستخدمين بأن حساباتهم ربما تكون قد تعرضت للاختراق.

يذكر أن شركة مينلو بارك في كاليفورنيا قد أشارت إلى أنها أعادت أكثر من 4 ملايين دولار من المبالغ المستردة للعملاء الذين تم استخدام حساباتهم بواسطة ILikeAd لعرض إعلانات غير مصرح بها، ووفقًا للشكوى، فقد روجت ILikeAd لنفسها كحل شامل للمعلنين على أمل تسويق منتجاتهم على فيسبوك.