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قتلى في انفجار استهدف رتلا للقوات التركية في شمال سوريا

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قتلى في انفجار استهدف رتلا للقوات التركية في شمال سوريا قتلى في انفجار استهدف رتلا للقوات التركية في شمال سوريا

جي بي سي نيوز :- أوقع انفجار استهدف رتلا للقوات التركية في شمال سوريا الخاضع لسيطرة فصائل موالية لأنقرة عددا من القتلى والجرحى، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بأن رتلا لـ"القوات التركية" استُهدف بسيارة مفخخة "خلال توجهه إلى قاعدة البلدق غربي مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي".

ولم يعلن المرصد حصيلة محددة للقتلى أو الجرحى واكتفى بالإشارة إلى إصابة عدد من عناصر "القوات التركية" بجروح متفاوتة,وفق رويترز .

وأشار المرصد إلى "معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى من القوات التركية"، بالتزامن مع تحليق طائرات تركية في أجواء المنطقة.

جي بي سي نيوز

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