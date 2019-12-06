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"الملكية الاردينة " تطلق تخفيضات على أسعار تذاكرها

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"الملكية الاردينة " تطلق تخفيضات على أسعار تذاكرها "الملكية الاردينة " تطلق تخفيضات على أسعار تذاكرها

جى بي سي نيوز  :- أطلقت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، تخفيضات وعروضا تشجيعية على رحلاتها.

وأعلنت الملكية في بيان لها عن امكانية شراء التذاكر اعتبارا من 2 كانون الأول وحتى 12 من الشهر الحالي عن طريق بطاقات البنك العربي الائتمانية مع امكانية التقسيط بفائدة صفر، مشيرة الى أن بدء الرحلات والسفر على متن الخطوط الملكية ستكون من 13كانون الثاني، حتى 10 نيسان المقبل والحد الاقصى على البقاء 45 يوما.

واشارت الى ان انتهاء موعد شراء التذاكر سيكون يوم 12 كانون الاول من الشهر الحالي.

ودعت الملكية الراغبين بالسفر الاستفسار والحجز عبر زيارة الموقع التالي www.rj.com أو تطبيق الملكية على الهواتف الذكية أو الاتصال على: 0096265100000. 

جي بي سي نيوز

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