قرار أوبك وبيانات الوظائف الأمريكية محور الأسواق العالمية اليوم

من: أحمد شوقي

مباشر: أثار قرار أوبك بتعميق خفض إنتاج النفط بالإضافة إلى بيانات التوظيف الأمريكية ردود أفعال واسعة في الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة.

واتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها على زيادة مستوى الخفض المتفق عليه لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً ليصبح 1.2 مليون برميل يومياً بداية من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وتفاعلت أسعار النفط مع قرار أوبك حيث ارتفعت بأكثر من 1 بالمائة عند التسوية، لتسجل مكاسب أسبوعية قوية بنحو 7.3 بالمائة.

وتلقت أسعار النفط الدعم أيضاً من تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي.

تقرير الوظائف ومكاسب الأسهم

وأعطى الاقتصاد الأمريكي إشارة على قوته بعدما أضاف 266 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بفارق كبير عن توقعات المحللين.

في حين تباطأ نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 3.1 بالمائة، رغم تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى في 50 عاماً.

فيما ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري.

وفي بيانات أوروبية، تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بعكس التوقعات خلال أكتوبر/تشرين الأول.

في حين ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ فبراير/شباط الماضي.

فيما تراجع إنفاق الأسر في اليابان خلال أكتوبر/تشرين الأول بأكبر وتيرة منذ عام 2016.

مكاسب الأسهم وخسائر الذهب

حققت الأسهم الأمريكية مكاسب قوية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة حيث ربح "داو جونز أكثر من 300 نقطة، بعد بيانات التوظيف، لكنه تراجع على الصعيد الأسبوعي.

كما ارتفعت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 بالمائة عند ختام التعاملات، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.

فيما صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم لتسجل ثاني مكاسبها الأسبوعية.

أما أسعار الذهب فقد تأثرت سلباَ بتقرير الوظائف ومكاسب العملة والأسهم الأمريكية للتراجع بنحو 18 دولاراً عند التسوية مسجلةً خسائر أسبوعية.