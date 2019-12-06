محدث.."داو جونز" يربح 330 نقطة بالختام لكنه يسجل خسائر أسبوعية

مباشر: شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعاً قوياً في ختام جلسة اليوم الجمعة، ليربح "داو جونز" أكثر من 330 نقطة بعد بيانات الوظائف الشهرية، لكنه يسجل خسائر أسبوعية.

وارتفع قطاع النفط بنحو 2 بالمائة لتقود مكاسب "وول ستريت"، فيما صعد سهم "3 إم" بأكثر من 4 بالمائة ليكون أكبر الرابحين في "داو جونز".

وفي إشارة إلى قوة أكبر اقتصاد في العالم، أضاف الاقتصاد الأمريكي 266 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، متجاوزاً توقعات المحللين.

في حين تباطأ نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، رغم تراجع معدل البطالة إلى 3.5 بالمائة وهو أدنى مستوى في 50 عاماً.

وفي بيانات منفصلة، ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين.

وعلى الصعيد التجاري، قالت الصين إنها سوف تتنازل عن التعريفات المفروضة على بعض الواردات من الولايات المتحدة وسط المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم على إتمام الصفقة التجارية الأولية.

وعند ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.2 بالمائة أو ما يعادل 337 نقطة إلى 28015 نقطة، لكنه يسجل خسائر أسبوعية بنحو 0.1 بالمائة.

كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.9 بالمائة إلى 3145 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.2 بالمائة.

وارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنسبة 1 بالمائة مسجلاً 8656 نقطة، لكنه يسجل خسائر أسبوعية بنحو 0.1 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:08 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.680.