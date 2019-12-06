الاحتياطي الفيدرالي يضخ 72 مليار دولار في الأسواق المالية

مباشر: واصل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ضخ المزيد من السيولة في النظام المالي الأمريكي، في ظل سعيه إلى إبقاء معدل الفائدة ضمن النطاق المستهدف.

وأوضح البنك الأمريكي في بيان صادر اليوم الجمعة، أنه ضخ 72.8 مليار دولار عبر اتفاقات إعادة الشراء "الريبو لليلة واحدة".

وضخ الاحتياطي الفيدرالي بالأمس 78.7 مليار دولار لتوفير المزيد من السيولة في الأسواق المالية الأمريكية.

وتعد عمليات إعادة الشراء وسيلة للمقترضين لجمع التمويل قصير الأجل من خلال الموافقة على شراء وبيع الأوراق المالية عبر أطر زمنية قصيرة للغاية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي بدأ عمليات إعادة شراء الأوراق المالية منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي؛ في مسعى لوقف الارتفاع في تكاليف التمويل قصيرة الآجل والحفاظ عليها داخل النطاق المستهدف والذي يتراوح بين 1.50 إلى 1.75 بالمائة.