الملك سلمان يوجه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأمريكية بحادث فلوريدا

الرياض - مباشر: أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًّا برئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، تناول خلاله حادث فلوريدا.

وعبر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الاتصال الهاتفي، اليوم الجمعة، عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا، والذي نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين، وفقاً لبيان على موقع وزارة الخارجية السعودية بـ"تويتر".

وقدم الملك سلمان، تعازيه وخالص مواساته للرئيس الأمريكي ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد، أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

وأشار الملك سلمان، إلى وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة، وصدور توجيهات للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف.

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