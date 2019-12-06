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ائتمان المستهلكين الأمريكيين ينمو بأسرع وتيرة في 3 أشهر

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ائتمان المستهلكين الأمريكيين ينمو بأسرع وتيرة في 3 أشهر ائتمان المستهلكين الأمريكيين ينمو بأسرع وتيرة في 3 أشهر

مباشر: نما ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة في 3 أشهر خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الجمعة، أن إجمالي ائتمان المستهلكين الأمريكيين نما بنحو 5.5 بالمائة أو ما يوازي 18.9 مليار دولار، خلال أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي، مقارنة مع زيادة قدرها 2.8 بالمائة أو ما يعادل 9.6 مليار دولار خلال الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة سوف ينمو بمقدار 16 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وأضاف البيانات أن الائتمان غير المتجدد مثل قروض السيارات والطلاب سجل نمواً قدره 4.3 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة مع زيادة 3.7 بالمائة في سبتمبر/أيلول المنصرم.

أما الائتمان المتجدد مثل بطاقات الائتمان فقد ارتفع خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنحو 8.8 بالمائة، مقارنة مع نمو بلغ 0.2 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.736.

مباشر (اقتصاد)

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