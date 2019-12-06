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محدث.. النفط يحقق مكاسب أسبوعية 7% بعد قرار أوبك

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محدث.. النفط يحقق مكاسب أسبوعية 7% بعد قرار أوبك محدث.. النفط يحقق مكاسب أسبوعية 7% بعد قرار أوبك

مباشر: ارتفعت  النفط بأكثر من 1 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد قرار أوبك بتعميق خفض إنتاج الخام، لتسجل مكاسب أسبوعية تتجاوز 7 بالمائة.

واتفقت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفطوحلفاؤها على تعميق مستويات خفض إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً خلال الربع الأول من العام المقبل، زيادة على المستوى الحالي البالغ 1.2 مليون برميل يومياً.

وأشارت المنظمة إلى ضرورة رصد أوجه عدم اليقين، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة بالتجارة وتطورات الاقتصاد الكلي.

ومن جهة أخرى، كشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن تراجع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي.

وكان إنتاج النفط الأمريكي استقر عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 12.900 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 1.3 بالمائة مسجلاً 59.20 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، حقق الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بلغت 7.3 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 1.5 بالمائة إلى مستوى 64.35 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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