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بعد اتفاق"أوبك"..الكويت تؤكد عدالة توزيع نسب زیادة خفض الإنتاج النفطي

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بعد اتفاق"أوبك"..الكويت تؤكد عدالة توزيع نسب زیادة خفض الإنتاج النفطي بعد اتفاق"أوبك"..الكويت تؤكد عدالة توزيع نسب زیادة خفض الإنتاج النفطي

 

الكويت - مباشر: أكد وزیر النفط الكویتي على عدالة توزيع نسب زیادة خفض الإنتاج من الخام وفقاً لاتفاق منظمة "أوبك" الأخير مع منتجين مستقلين من خارجها.

وقال خالد الفاضل، اليوم الجمعة، إنه تم توزیع نسب زیادة خفض الإنتاج النفطي بواقع 500 ألف برمیل یومیا من دول من داخل وخارج منظمة "أوبك" بشكل عادل بموافقة من الجمیع اعتبارا من بدایة الشھر المقبل، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".

وأشار الفاضل، إلى أن الاجتماع الوزراي لمنظمة "أوبك"، والذي استمر لمدة 12 ساعة، شهد تأكيد حرص الكویت على توازن أسواق النفط بما یضمن مصالح المنتجین والمستھلكین.

وألمح الفاضل، إلى نجاح الكویت والسعودیة والإمارات في قیادة خفض إنتاج النفط خلال اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".

وتوصلت منظمة "أوبك" وحلفاؤها، اليوم، لاتفاق على زيادة مستوى الخفض المتفق عليه لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأوضحت منظمة الدول المصدرة للنفط في بيان عن اجتماعها الـ177، أنه بموجب الاتفاق الجديد سيتم زيادة مستويات خفض الإنتاج من 1.2 إلى 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأعلنت المملكة العربية عن تخفيض مستوى إنتاجها النفطي بواقع 167 ألف برميل يومياً، بعد التوصل لاتفاق جديد لمنظمة "أوبك".

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