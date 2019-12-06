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محافظ المركزي الكندي يتنحى عن منصبه في يونيو المقبل

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محافظ المركزي الكندي يتنحى عن منصبه في يونيو المقبل محافظ المركزي الكندي يتنحى عن منصبه في يونيو المقبل

مباشر: يعتزم محافظ البنك المركزي في كندا "ستيفن بولوز" التنحى عن منصبه في العام المقبل، ليبدأ البنك رحلة البحث عن خليفته.

وقال المركزي الكندي في بيان صادر اليوم الجمعة، إن "بولوز" أبلغ مجلس الإدارة بأنه لن يسعى لفترة ولاية ثانية عندما تنتهي فترة رئاسته البالغة سبع سنوات في 2 يونيو/حزيران 2020.

ومن جانبه، قال "بولوز": "لقد كان شرفًا لي أن أكون الحاكم التاسع لبنك كندا، وقام البنك بتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مطرد، وانخفاض معدلات البطالة، وتسارع التضخم نحو الهدف في أوقات صعبة للغاية".

وأضاف المركزي الكندي أنه قام بتشكيل لجنة خاصة من مديريه المستقلين مع تفويض للقيام باختيار المحافظ القادم.

وأبقى بنك كندا هذا الأسبوع معدل الفائدة دون تغيير عند 1.75 في المائة، مشيراً إلى أن أحدث توقعاتها للنمو الاقتصادي "يبدو أنها جيدة".

وفي سياق آخر، كشفت بيانات رسمية أن الاقتصاد الكندي خسر 71.2 ألف وظيفة في الشهر الماضي بأكثر من التوقعات التي كانت تشير إلى انكماش الوظائف بنحو 10 آلاف وظيفة.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بنحو 0.6 بالمائة إلى 1.3259 دولار كندي.

مباشر (اقتصاد)

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