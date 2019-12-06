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محدث.. الذهب يفقد 18 دولاراً عند التسوية ليسجل خسائر أسبوعية

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محدث.. الذهب يفقد 18 دولاراً عند التسوية ليسجل خسائر أسبوعية محدث.. الذهب يفقد 18 دولاراً عند التسوية ليسجل خسائر أسبوعية

مباشر: عمقت  الذهب تراجعها لنحو 18 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع مكاسب الدولار والأسهم الأمريكية ليسجل المعدن خسائر أسبوعية.

وتراجع المعدن الأصفر مع مكاسب الأسهم الأمريكية خلال التعاملات على خلفية بيانات التوظيف الشهرية.

وكشفت بيانات رسمية اليوم عن إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 266 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.

فيما تباطأ نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، رغم تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى  في 50 عاماً.

وفي بيانات أخرى، ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري.

وفي التطورات التجارية، أعلنت الصين أنها تعتزم التنازل عن التعريفات على بعض الواردات الأمريكية في خطوة قد تقرب وجهات النظر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 1.2 بالمائة أو ما يعادل 18 دولاراً ليسجل 1465.10 دولار للأوقية، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 0.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.9 بالمائة أو 14.20 دولار مسجلاً 1461.805 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى  بنحو 0.3 بالمائة عند 97.736.

مباشر (اقتصاد)

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