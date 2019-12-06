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جولدمان ساكس يتوقع مكاسب31% لسهم "على بابا" ببورصة هونج كونج

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جولدمان ساكس يتوقع مكاسب31% لسهم "على بابا" ببورصة هونج كونج جولدمان ساكس يتوقع مكاسب31% لسهم "على بابا" ببورصة هونج كونج

مباشر: توقع محللون في بنك "جولدمان ساكس" ارتفاع سهم شركة "علي بابا" بنحو 31 بالمائة في بورصة هونج كونج خلال العام المقبل.

وكانت شركة "على بابا" الصينية طرحت أسهمها للاكتتاب العام في بورصة هونج كونج يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني وحددت سعر السهم عند مستوى 176 دولار هونج كونج.

وقال محللون بقيادة "بيوش موباي" في تقرير، اليوم الجمعة، إنه يوصي بشراء سهم "علي بابا" حيث قد تحصل الشركة على ما يقرب من ثلث مدفوعات التجزئة الصينية هذا العام، مشيرين إلى أن الشركة لديها قدرة على تجاوز النمو الأساسي، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأشار المحللون إلى أن حوالي 8 بالمائة إلى 10 بالمائة من أسهم "علي بابا" يجب أن تتداول في نهاية المطاف في هونج كونج حيث يجب أن يكون المستثمرون الأمريكيون قادرين على تحويل أسهمهم الأمريكية إلى أسهم هونج كونج والعكس.

وعند نهاية تعاملات اليوم، ارتفع سهم "علي بابا" بنحو 2.7 بالمائة إلى 197.50 دولار هونج كونج لتصل مكاسبه إلى 12 بالمائة منذ الاكتتاب العام 

مباشر (اقتصاد)

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