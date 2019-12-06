المنصات الأمريكية للتنقيب عن النفط تتراجع للأسبوع السابع

مباشر: تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي، في حين ارتفعت منصات الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" الصادرة اليوم الجمعة، أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة انخفض بنحو 5 منصات خلال الأسبوع المنتهي اليوم ليصل إلى 663 منصة.

بينما ارتفع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار منصتين ليصل إلى 133 منصة.

وبحلول الساعة 6:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير/شباط بنحو 1.2 بالمائة إلى 64.15 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 1 بالمائة إلى 58.99 دولار للبرميل.

وخلال نفس التوقيت، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 3.3 بالمائة إلى 2.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.