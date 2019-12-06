الفلبين: خروج 6 ملايين شخص من دائرة الفقر

من: أحمد شوقي

مباشر: أعلنت الفلبين خروج نحو 6 ملايين مواطن من براثن الفقر، وسط سعي الحكومة لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية.

وقالت هيئة الإحصاء الفلبينية في تقرير صادر اليوم الجمعة، أن 16.6 بالمائة من السكان - حوالي 17.6 مليون فلبيني - كانوا فقراء في عام 2018، مقارنة مع معدل الفقر 23.3 بالمائة في عام 2015، أي ما يعادل حوالي 23.5 مليون شخص.

يعني ذلك أن حوالي 5.9 مليون مواطن فليبيني خرجوا من تحت خط الفقر في أخر 3 أعوام.

وأضاف التقرير أن حد الفقر يقدر بـ 10727 بيزو فليبيني (211 دولار) شهرياً لعائلة مكونة من خمسة أفراد.

ورفع الرئيس "رودريجو دوترتي" الذي تولى منصبه في عام 2016، الإنفاق على التعليم والصحة، مع تعزيز البنية التحتية لتوفير المزيد من فرص العمل.

ويعد الاقتصاد الفلبيني من بين الأسرع نموًا في هذا العقد، حيث يبلغ معدل النمو حوالي 6 بالمائة سنويًا.

وقالت الهيئة إن الفجوة في الدخل التي تقيس متوسط ​​الدخل الذي يجب أن يكسبه الفقراء للتخلص من الفقر بلغت نحو 2338 بيزو في عام 2018.

وتهدف الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى خفض نسبة الفقر إلى 14 بالمائة بحلول عام 2022.

ووقع البنك الدولي والفلبين في نوفمبر/تشرين الثاني اتفاقية قرض توفر تمويلًا إضافيًا بقيمة 300 مليون دولار لبرنامج تطوير الرعاية الاجتماعية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.