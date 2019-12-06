الإضرابات تتواصل في فرنسا لليوم الثاني احتجاجاً على إصلاحات التقاعد

من: سالي إسماعيل

مباشر: تدخل الإضرابات في فرنسا يومها الثاني على التوالي اليوم الجمعة، مع احتجاج عمال القطاع العام في البلاد على خطط لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية.

واندلعت بالأمس إضرابات عديدة في مناطق مختلفة داخل فرنسا احتجاجاً على الخطة المقترحة من الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن إعادة هيكلة نظام التقاعد في البلاد.

ورغم أنه لم يتم حتى الآن الإعلان بشكل رسمي عن الإصلاحات المزعومة في نظام التقاعد، لكن الاحتجاجات جاءت بشكل استباقي لإبداء الرفض القاطع لإدخال أيّ تعديل في هذا الشأن.

وتتوقع الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا يوماً آخر يشهد اضطرابات قوية للغاية عبر شبكاتها، كما أن مترو باريس يشهد تشغيل اثنين تقريباً من بين 16 خطاً، وفقاً لصحيفة "لو موند" الفرنسية.

كما أن خطوط الطيران تأثرت سلباً كذلك مع انخفاض 20 بالمائة تقريباً من رحلاتها الجوية.

وقالت الحكومة الفرنسية إن أكثر من 800 ألف شخص قاموا بالاحتجاج عبر كافة أنحاء البلاد أمس الخميس.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على 90 شخصاً على الأقل في باريس مساء أمس، طبقاً لما نقلته وكالة "أسوشيتدبرس".

وتشير إضرابات العمال في فرنسا التي ليس لها نهاية إلى عدم الرضا عن خطة الحكومة لتحديث نظام المعاشات التقاعدية.

وتؤكد بعض اتحادات العمال في فرنسا أن الإضرابات مستمرة، وسط اعتزام استئنافها غداً السبت.