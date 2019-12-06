أخبار عاجلة

"اليوم" يتابع جهود النهوض بالمستوى الإداري للعاملين بالدولة ورفع قدراتهم -
من مصر | حلقة خاصة مع مولانا د. علي جمعة وحوار حول النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر (حلقة كاملة) -
من مصر | الجيش الليبي يوقف سفينة تركية تسللت للمياه الإقليمية وتحمل علم "غرينادا" -
مساء dmc - د.خالد منتصر: من يدعون التدين لا يختلفون بالفكر ولكن بالشتائم -
مساء dmc - "مدفعوش المصروفات".. مدرسة تنشر أسماء طالبات على فيس بوك -
عمرو أديب يوجه رسالة لوزير الاتصالات بشأن الانترنت -
بتوقيت مصر : عبد الحميد شرارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة رايز أب يتحدث عن المشاريع الناشئة في مصر -
الهضبة عمرو دياب والفنان محمد هنيدي على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
الهضبة عمرو دياب ونخبة من الفنانين على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

العدل السعودية تُقر القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس بالمحاكم التجارية

Google+ Print
العدل السعودية تُقر القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس بالمحاكم التجارية العدل السعودية تُقر القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس بالمحاكم التجارية

الرياض - مباشر: أقر وزير العدل السعودي القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية.

وتتضمن البند الأول من القرار رقم "6421 " للوزير وليد بن محمد الصمعاني، المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة - أم القرى-، الموافقة على القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية بالصيغة المرافقة للقرار.

وأشار البند الثاني من ذات القرار، إلى العمل بالقواعد من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

وبينت المادة الثانية من لوائح وأنظمة القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، أن أحكام هذه القواعد تسري على إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس، ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية.

ونوهت المادة الثالثة من القواعد، إلى أن من اختصاص المحاكم التجارية النظر في مطالبات المدين في مواجهة الغير إذا كانت ناشئة عن أي من إجراءات الإفلاس، طلبات التعويض المنصوص عليها في النظام، والمنازعات الناشئة عن أتعاب الأمناء والخبراء.

وبالنسبة للتبليغات القضائية، فقد نصت المادة السادسة من القواعد على أن "تسري أحكام التبليغ، والإعلان المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية؛ على تبليغ من يقيم خارج المملكة".

ترشيحات

رئيس السوق السعودية يُعلق على إدراج أرامكو السعودية تخفض إنتاجها النفطي بواقع 167 ألف برميل يومياً الداخلية السعودية تعتمد لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر