محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع 1% بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الجمعة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية في المجمل.

وارتفعت معنويات المستثمرين اليوم في أوروبا بعد تقرير الوظائف الأمريكي والذي جاء أفضل من توقعات المحللين وهو ما دفع الأسهم الأمريكية للارتفاع القوي خلال التعاملات.

ويتركز اهتمام المستثمرين على مراقبة التطورات بين الولايات المتحدة والصين، وسط تصريحات بأن الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قريبة.

وأظهرت بيانات اليوم أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا تراجع بشكل حاد على عكس توقعات المحللين، في إشارة جديدة على مزيد من الضعف داخل أكبر اقتصاد أوروبي.

فيما ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة منذ فبراير/شباط الماضي.

يجدر الإشارة إلى أن فرنسا شهدت حالات إضراب في مناطق متفرقة من البلاد؛ احتجاجاً على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن إصلاح نظام التقاعد.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.2 بالمائة مسجلاً 407.35 نقطة، لكنه لم يشهد أي تغيير على الصعيد الأسبوعي.

في حين سجل مؤشر "فوتسي" البريطاني زيادة بنحو 1.4 بالمائة ليصعد إلى 7239.6 نقطة، لكنه تراجع بنحو 1.4 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً نسبته 0.9 بالمائة ليرتفع إلى 13166.5 نقطة، بينما سجل خسائر أسبوعية بنحو 0.5 بالمائة.

أما مؤشر "كاك" الفرنسي فصعد بنحو 1.2 بالمائة ليصل إلى 5871.9 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 0.6 بالمائة.

وبحلول الساعة 5:09 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1108 دولار.