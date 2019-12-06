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ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بعد بيانات اقتصادية قوية

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ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بعد بيانات اقتصادية قوية ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بعد بيانات اقتصادية قوية

مباشر: تراجعت السندات الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد بيانات اقتصادية، لترتفع العوائد على تلك الديون الحكومية.

وجاء تخلي المستثمرين عن السندات الأمريكية مع تفضيل الأصول الخطرة، حيث ارتفع "داو جونز" بأكثر من 300 نقطة خلال التعاملات بعد بيانات قوية.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 266 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بفارق كبير عن توقعات المحللين، في إشارة إلى قوة أكبر في العالم.

في حين تباطأ نمو الأجور في الولايات المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما تراجع معدل البطالة إلى 3.5 بالمائة.

وفي بيانات أخرى، ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الجاري.

ويراقب المستثمرون التطورات التجارية مع إشارات إيجابية بشأن الصفقة المأمولة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحلول الساعة 4:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى مستوى 1.83 بالمائة.

كما زاد العائد على الديون الحكومية لآجل عامين إلى 1.61 بالمائة، وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عاماً إلى مستوى 2.275 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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