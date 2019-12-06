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مستشار ترامب: الصفقة التجارية قريبة لكننا لن نقبلها بدون ضمانات

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مستشار ترامب: الصفقة التجارية قريبة لكننا لن نقبلها بدون ضمانات مستشار ترامب: الصفقة التجارية قريبة لكننا لن نقبلها بدون ضمانات

مباشر: قال كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض إن الصفقة التجارية الجزئية مع الصين قريبة، لكن واشنطن لن تقبلها إذا لم تكن جيدة.

وأضاف "لاري كودلو" في تعليقات مع "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن "الرئيس الأمريكي دونالد أكد عدة مرات أن واشنطن إذا لم تتمكن من الحصول على إجراءات الإنفاذ والتأكيدات بشأن الصفقة التجارية، فلن نمضي قدمًا".

وتجري الدولتان محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع اقتراب دخول تعريفات جمركية بنسبة 15 بالمائة على واردات صينية بقيمة 165 مليار دولار حيز التنفيذ في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتابع "كودلو" :"الصفقة قريبة، ربما تكون أقرب مما كان عليه في منتصف الشهر الماضي".

أوضح مستشار ترامب: "التقى نواب المسئولين مرة أخرى، والحقيقة هي محادثات بناءة ويومية تقريباً".

وأكد "كودلو" أنه لا يوجد موعد محدد لتوقيع الاتفاق التجاري الجزئي، لكنه ذكر أن 15 ديسمبر/كانون الأول تاريخ مهم للغاية فيما يتعلق بعدم فرض التعريفات الجمركية أو تطبيقها.

مباشر (اقتصاد)

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