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"الاستثمار" تُعدل لائحة تطبيق "كود البناء السعودي"

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"الاستثمار" تُعدل لائحة تطبيق "كود البناء السعودي" "الاستثمار" تُعدل لائحة تطبيق "كود البناء السعودي"

 

الرياض – مباشر: أصدر وزير التجارة والاستثمار السعودي، قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي.

ونص البند الأول من قرار الوزير ماجد بن عبدالله القصبي، رقم 56، المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة "أم القرى"، اليوم الجمعة، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي الصـادرة بالقرار الوزاري رقم (1213ق/ أع/ 39).

وتضمن البند الثاني من القرار، أن يتم العمل باللائحة بتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وأوضحت المادة الثانية بالفصل الثاني من اللائحة، أن الكود يهدف إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية.

ونوهت ذات المادة، إلى أن الكود يستهدف أيضا ترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

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