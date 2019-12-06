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"اليوم" يتابع جهود النهوض بالمستوى الإداري للعاملين بالدولة ورفع قدراتهم
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الأحد 22 ديسمبر 2019 01:47 صباحاً
من مصر | حلقة خاصة مع مولانا د. علي جمعة وحوار حول النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر (حلقة كاملة)
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الأحد 22 ديسمبر 2019 01:37 صباحاً
من مصر | الجيش الليبي يوقف سفينة تركية تسللت للمياه الإقليمية وتحمل علم "غرينادا"
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الأحد 22 ديسمبر 2019 01:37 صباحاً
مساء dmc - د.خالد منتصر: من يدعون التدين لا يختلفون بالفكر ولكن بالشتائم
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الأحد 22 ديسمبر 2019 01:33 صباحاً
مساء dmc - "مدفعوش المصروفات".. مدرسة تنشر أسماء طالبات على فيس بوك
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الأحد 22 ديسمبر 2019 01:33 صباحاً
عمرو أديب يوجه رسالة لوزير الاتصالات بشأن الانترنت
-
الأحد 22 ديسمبر 2019 01:32 صباحاً
بتوقيت مصر : عبد الحميد شرارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة رايز أب يتحدث عن المشاريع الناشئة في مصر
-
الأحد 22 ديسمبر 2019 01:21 صباحاً
الهضبة عمرو دياب والفنان محمد هنيدي على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض
-
الأحد 22 ديسمبر 2019 01:18 صباحاً
الهضبة عمرو دياب ونخبة من الفنانين على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض
-
الأحد 22 ديسمبر 2019 01:04 صباحاً
الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض
-
الأحد 22 ديسمبر 2019 01:04 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
(الجمعة في مصر) يناقش الجدل بشأن إلغاء وزيرة الثقافة تعيين منتقبة مديرًا لقصر ثقافة كفر الدوار
فيديو
Mbc مصر
الجمعة 06 ديسمبر 2019 07:04 مساءً
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فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
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Mbc مصر
الأحد 22 ديسمبر 2019 01:18 صباحاً
الهضبة عمرو دياب ونخبة من الفنانين على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض
Mbc مصر
الأحد 22 ديسمبر 2019 01:04 صباحاً
الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض
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الأحد 22 ديسمبر 2019 01:04 صباحاً
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