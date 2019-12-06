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لبنان.. اعتماد موازنات 5 وزارات مع إلغاء بنود "السفر والمساهمات"

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لبنان.. اعتماد موازنات 5 وزارات مع إلغاء بنود "السفر والمساهمات" لبنان.. اعتماد موازنات 5 وزارات مع إلغاء بنود "السفر والمساهمات"

 

مباشر: أقرت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني، موازنات وزارات الشباب والرياضة والخارجية والثقافة والإعلام والبيئة، مع إلغاء بعض البنود المتعلقة بـ"الجمعيات والمساهمات والسفر".

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها برئاسة النائب ابراهيم كنعان، اليوم الجمعة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

 وعلقت اللجنة بنودا للجلسة الختامية التي ستعقد الأسبوع المقبل، مع التقارير المطلوبة.

وحضر الجلسة وزراء الثقافة والبيئة والشباب والرياضة والإعلام في حكومة تصريف الأعمال محمد داود وفادي جريصاتي ومحمد فنيش وجمال الجراح، والأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي.

وكانت لجنة المال والموازنة، قد أقرت الاثنين الماضي، موازنات رئاسة الجمهورية والحكومة، مُقترحة تخفيض يطال كل الوزارات والإدارات.

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