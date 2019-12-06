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هبوط احتياطي تركيا من النقد الأجنبي في الأسبوع الماضي

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هبوط احتياطي تركيا من النقد الأجنبي في الأسبوع الماضي هبوط احتياطي تركيا من النقد الأجنبي في الأسبوع الماضي

من: سالي إسماعيل

مباشر: عاود احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا الهبوط بنهاية الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، فاقداً نحو 540 مليون دولار.

وكشفت التقرير الأسبوعي الصادر عن المركزي التركي، أمس الخميس، أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك تراجع إلى 78.274 مليار دولار بنهاية الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر/تشرين الثاني بعدما سجل 78.813 مليار دولار في الأسبوع السابق له.

ويعني ذلك أن احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي تراجعت بنحو 539 مليون دولار في الأسبوع الماضي بعد أن ارتفع لمدة أسبوعين متتالين.

كما انخفضت قيمة احتياطي الذهب من 26.577 مليار دولار إلى 26.475 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لكافة احتياطيات المركزي التركي والتي تشمل احتياطي النقد الأجنبي والذهب، فبلغت 104.749 مليار دولار في الأسبوع الماضي وهو أقل من 105.390 مليار دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

أما على أساس سنوي، فإن احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي والذهب كانت في الأسبوع الماضي أعلى بنحو 15.10 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عندما كان الاحتياطي يقف عند مستوى 91.004 مليار دولار.

ويترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية الأخير في العام الحالي للبنك المركزي التركي والذي من المزمع عقده يوم 12 ديسمبر/كانون الأول.

وخفض البنك معدل الفائدة بنحو 10 بالمائة في ثلاث اجتماعات متتالية في العام الحالي.

وبحلول الساعة 12:47 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة لتصعد الورق الخضراء إلى 5.7601 ليرة.

مباشر (اقتصاد)

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