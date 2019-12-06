السعودية تخفض إنتاجها النفطي بواقع 167 ألف برميل يومياً

الرياض - مباشر: أعلنت المملكة العربية السعودية عن تخفيض مستوى إنتاجها النفطي بواقع 167 ألف برميل يومياً، بعد التوصل لاتفاق جديد لمنظمة "أوبك".

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الجمعة، إن الخفض الإضافي لإنتاج المملكة بعد اتفاق "أوبك" سيكون 167 ألف برميل يومياً، وفقاً لصحيفة "عكاز".

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن بلاده ستواصل الالتزام بالتخفيضات "إذا امتثل الجميع".

وتوصلت منظمة "أوبك" وحلفاؤها، اليوم، لاتفاق على زيادة مستوى الخفض المتفق عليه لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأوضحت منظمة الدول المصدرة للنفط في بيان عن اجتماعها الـ177، أنه بموجب الاتفاق الجديد سيتم زيادة مستويات خفض الإنتاج من 1.2 إلى 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وترأس الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، اجتماع دول منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها "أوبك+"، لبحث استقرار الأسواق البترولية العالمية، وفقاً للصفحة الرسمية لوزارة الطاقة السعودية على "تويتر".

ترشيحات