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الداخلية السعودية تعتمد لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية

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الداخلية السعودية تعتمد لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية الداخلية السعودية تعتمد لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية

 

الرياض – مباشر:  أصدر وزير الداخلية السعودي، عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قرارًا باعتماد لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة.

ونص البند الأول من قرار وزير الداخلية رقم 1928، المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة - أم القرى-، على "اعتماد لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية ، بالصيغة المرافقة للقرار".

وتضمن البند الثاني من القرار،  أن تحل هذه اللائحة محل لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكة العربية السعودية، المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (2) بتاريخ 7-7-1410هـ .

وأشار القرار، إلى أن يتم العمل به من تاريخ  نشره في الجريدة الرسمية.

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