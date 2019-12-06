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الهضبة عمرو دياب ونخبة من الفنانين على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
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الأسكندرية تستقبل 10 جرارات جديدة ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 بالتعاون مع شركة أمريكية

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الهضبة عمرو دياب والفنان محمد هنيدي على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض

الهضبة عمرو دياب والفنان محمد هنيدي على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض

الهضبة عمرو دياب ونخبة من الفنانين على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض

الهضبة عمرو دياب ونخبة من الفنانين على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض

الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض

الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض