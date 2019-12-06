محدث.. أسعار النفط ترتفع 1% بعد قرار أوبك

مباشر: تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد قرار أوبك بتعميق خفض إنتاج الخام.

واتفقت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفطوحلفاؤها على تعميق مستويات خفض إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً خلال الربع الأول من العام المقبل، زيادة على المستوى الحالي البالغ 1.2 مليون برميل يومياً.

وأشارت المنظمة إلى ضرورة رصد أوجه عدم اليقين، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة بالتجارة وتطورات الاقتصاد الكلي

وكان إنتاج النفط الأمريكي استقر عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 12.900 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي.

وينتظر المستثمرون الإفصاح عن بيانات نشاط التنقيب الأمريكي عن الخام في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 3:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 1 بالمائة إلى مستوى 64.05 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 58.89 دولار للبرميل.