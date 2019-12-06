إنفوجرافيك.. السعودية تُصدر 1.6 مليون تأشيرة عمرة خلال 3 أشهر

الرياض – مباشر: كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة، صدور 1.6 مليون تأشيرة، وذلك خلال 3 أشهر حتى يوم الأربعاء الماضي، الموافق 4 ديسمبر 2019.

وذكر الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد المعتمرين بلغ 1.38 مليون معتمر، فيما سجلت الإحصاءات أعداد المغادرين من مختلف المنافذ والبالغ عددهم 1.07 مليون معتمر.

وأوضح إنفوجراف صادر عن الوزارة، أن دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1328647 معتمراً، وعن طريق المنافذ البرية 57525 معتمراً، بينما وصل 11 معتمراً عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوماً فكانت من نصيب باكستان بعدد 373984 معتمراً، تليها إندونيسيا بـ347424 معتمراً، وثالثاً جاءت الهند بعدد 210052 معتمراً.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مطلع العام الماضي، الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسية تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

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