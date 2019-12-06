أخبار عاجلة

"اليوم" يتابع جهود النهوض بالمستوى الإداري للعاملين بالدولة ورفع قدراتهم -
من مصر | حلقة خاصة مع مولانا د. علي جمعة وحوار حول النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر (حلقة كاملة) -
من مصر | الجيش الليبي يوقف سفينة تركية تسللت للمياه الإقليمية وتحمل علم "غرينادا" -
مساء dmc - د.خالد منتصر: من يدعون التدين لا يختلفون بالفكر ولكن بالشتائم -
مساء dmc - "مدفعوش المصروفات".. مدرسة تنشر أسماء طالبات على فيس بوك -
عمرو أديب يوجه رسالة لوزير الاتصالات بشأن الانترنت -
بتوقيت مصر : عبد الحميد شرارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة رايز أب يتحدث عن المشاريع الناشئة في مصر -
الهضبة عمرو دياب والفنان محمد هنيدي على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
الهضبة عمرو دياب ونخبة من الفنانين على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إنفوجرافيك.. السعودية تُصدر 1.6 مليون تأشيرة عمرة خلال 3 أشهر

Google+ Print

الرياض – مباشر: كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة، صدور 1.6 مليون تأشيرة، وذلك خلال 3 أشهر حتى يوم الأربعاء الماضي، الموافق 4 ديسمبر 2019.

وذكر الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد المعتمرين بلغ 1.38 مليون معتمر، فيما سجلت الإحصاءات أعداد المغادرين من مختلف المنافذ والبالغ عددهم 1.07 مليون معتمر.

وأوضح إنفوجراف صادر عن الوزارة، أن دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1328647 معتمراً، وعن طريق المنافذ البرية 57525 معتمراً، بينما وصل 11 معتمراً عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوماً فكانت من نصيب باكستان بعدد 373984 معتمراً، تليها إندونيسيا بـ347424 معتمراً، وثالثاً جاءت الهند بعدد 210052 معتمراً.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مطلع العام الماضي، الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسية تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

ترشيحات

وفد أمريكي يزور 3 مطارات مركزية في السعودية.. الأحد المقبل

السوق السعودي: إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو الأربعاء المقبل

وكالة: أوبك والحلفاء يتفقون على تعميق خفض إنتاج النفط

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر