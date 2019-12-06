محدث.. أوبك وحلفاؤها يوافقون رسمياً على تعميق خفض إنتاج النفط

مباشر: اتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها على زيادة مستوى الخفض المتفق عليه لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأوضحت منظمة الدول المصدرة للنفط في بيان عن اجتماعها الـ175، اليوم الجمعة، أنه بموجب الاتفاق الجديد سيتم زيادة مستويات خفض الإنتاج من 1.2 إلى 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف البيان أن منظمة أوبك وحلفاءها سوف يجتمعون في 6 مارس/أذار 2020 لمراجعة الاتفاقية الجديدة لخفض الإنتاج.

وأكدت الدول الأعضاء مجددًا على تركيزها المستمر على أساسيات سوق النفط المستقر والمتوازن، لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

وأشار البيان إلى ضرورة رصد أوجه عدم اليقين، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة بالتجارة وتطورات الاقتصاد الكلي وعوامل أخرى، والعواقب المحتملة لهذه التطورات على مستويات المخزون العالمية، وكذلك معنويات السوق والصناعة ككل.

وكان وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان ذكر في بداية جلسة الجمعة: "الأمر يشبه ما تنص على الأديان، إذا كنت مؤمناً فعليك أن تؤدي العبادات وبدون ذلك فأنت لست مؤمناً".

وتابع: "يجب على السوق أن يثق بنا، كما ينبغي على المحللين الإيمان بنا، وإذا لم يفعلوا ذلك فلن نتمكن من تقديم ما نرغب في تحقيقه، الأمر بهذه البساطة وفي بعض الأحيان يكون بتلك الصعوبة".