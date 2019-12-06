ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات

مباشر: ارتفعت ثقة المستهلكين في اقتصاد الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين بالقراءة الأولية خلال الشهر الحالي، بدعم تفاؤل الأسر بزيادة الدخل.

وكشفت بيانات صادرة عن جامعة "ميتشجان"، اليوم الجمعة، أن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين ارتفع إلى 99.2 نقطة في ديسمبر/كانون الأول مقابل 96.8 نقطة المسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 97 نقطة في الشهر الجاري.

وأوضحت البيانات أن ارتفاع ثقة المستهلكين جاء نتيجة للمكاسب القوية في في الدخل وثروة الأسر مع ارتفاع أسعار الأسهم.

وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية قد سجلت مستويات قياسية متعاقبة في الشهر الماضي، بدعم آمال نهاية الحرب التجارية مع الصين والقوة النسبية لأداء الاقتصاد الأمريكي.

وذكرت البيانات أن مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة ارتفع إلى 115.2 نقطة ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع 111.6 نقطة خلال الشهر الماضي.

كما صعد مؤشر توقعات الاقتصاد المستقبلية إلى 88.9 نقطة في الشهر الجاري مقارنة مع 87.3 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

فيما تراجعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.4 بالمائة مقارنة مع 2.5 بالمائة في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.680.